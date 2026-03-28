La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 28 de marzo de 2026 en España es de 62,92 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,61%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -2.22% en la última semana, lo que refleja una ligera caída en su valor. Sin embargo, al observar el panorama más amplio, en el último año, su variación ha sido del -46.72%, indicando una tendencia a la baja significativa en su rentabilidad. Esta situación sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, Litecoin ha enfrentado desafíos en el mercado que han afectado su desempeño a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 42.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.14%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.