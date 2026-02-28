Este sábado, 28 de febrero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 62,28 euros. El valor de apertura refleja una variación del -154,11245 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y en el euro. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.67% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -34.74%, lo que indica que, a pesar de la reciente alza, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 77.85%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 63.66%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.