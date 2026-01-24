En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este sábado, 24 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 80,1 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,15% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la demanda o confianza en la criptomoneda.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -2.57%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -28.06%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha impactado negativamente en la rentabilidad de los inversores en Litecoin.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 38.28%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 64.90%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78,1 euros.