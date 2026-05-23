En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 23 de mayo de 2026 en España es de 61,18 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,05%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en el valor de ambos activos, sugiriendo un fortalecimiento del Litecoin en relación con el euro.

Esta tendencia puede reflejar un aumento en la demanda de Litecoin o un fortalecimiento del mercado de criptomonedas en general.

La cotización de Litecoin ha mostrado una evolución bajista y una rentabilidad negativa: en la última semana su cambio fue de -3.01% y en el último año la variación alcanzó -55.87%, lo que refleja pérdidas significativas para tenedores de largo plazo y una presión vendedora persistente.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 18.76%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.48%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.