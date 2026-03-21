La cotización del Litecoin este sábado, 21 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 64,47 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,88% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -4%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -41.55%, reflejando un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas. A pesar de estos desafíos, Litecoin sigue siendo considerada una de las criptomonedas más estables y con potencial de rentabilidad a largo plazo, lo que la mantiene en el interés de los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 40.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.89%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.