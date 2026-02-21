La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 21 de febrero de 2026 en España es de 65,19 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,32%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un leve descenso del -0.21%. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -35.07%. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, Litecoin ha enfrentado desafíos en el mercado que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 39.53%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.09%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.