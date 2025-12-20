En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este sábado, 20 de diciembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 90,15 euros. El valor de apertura refleja una variación del -221,6474 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve descenso del -1.01% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 5.07%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad moderada para los inversores que han mantenido su posición en este activo digital.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 43.67%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.01%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.