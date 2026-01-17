En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este sábado, 17 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 86,58 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,91% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -2.06% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -23.2%, lo que indica que, a pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, ha enfrentado desafíos en el mercado que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 55.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 66.10%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 84 euros.