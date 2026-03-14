Este sábado, 14 de marzo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 62,45 euros. El valor de apertura refleja una variación del -89,343905 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.88% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una caída significativa del -38.93%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado y la volatilidad inherente a las criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad futura. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 22.36%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.