En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 13 de diciembre de 2025 en España es de 95,83 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,36%.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.

La tendencia positiva puede ser un indicativo de confianza en el mercado, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -1.88% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se destaca una variación positiva del 2.79%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia de crecimiento moderado en el largo plazo, lo que puede resultar atractivo para los inversores que buscan estabilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 30.45%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.32%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.