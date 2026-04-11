Este sábado, 11 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 64,09 euros. El valor de apertura refleja una variación del 75,40684 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 3.99% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en su valor. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -47.39%. Esto indica que, a pesar de la reciente recuperación, Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 27.46%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.