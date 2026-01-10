En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este sábado, 10 de enero de 2026 en España es de 94,67 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,2%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento.

La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -3.22% en la última semana y una caída del -4.77% en el último año. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. A pesar de estas caídas, Litecoin sigue siendo considerada una de las criptomonedas más estables y con un potencial de crecimiento a largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 22.04%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.21%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.