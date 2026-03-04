Este miércoles, 4 de marzo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 65,87 euros. El valor de apertura refleja una variación del 179,24315 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.34% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se evidencia una variación negativa del -33%, indicando que, a lo largo del año, su valor ha disminuido considerablemente. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 28.80%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.