Este miércoles, 31 de diciembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 90,08 euros. El valor de apertura refleja una variación del 177,10824 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una ligera disminución del -0.52% en la última semana, lo que refleja una tendencia de estabilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una caída más significativa del -4.65%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, Litecoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 23.91%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 67.95%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.