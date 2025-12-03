En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 3 de diciembre de 2025 en España es de 99,46 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 3,47%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado hacia esta criptomoneda.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.7% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una variación negativa del -0.15%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad general de Litecoin ha sido relativamente estancada en el largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 66.61%, es menor que la volatilidad anual del 73.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.