Este miércoles, 26 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 97,9 euros, cifra que refleja una variación del -0,36% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.76% en la última semana, lo que sugiere un ligero repunte en su valor. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -4.85%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, la rentabilidad de Litecoin ha disminuido en el transcurso del año. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis continuo para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 39.37%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.