Este miércoles, 25 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 68,91 euros, cifra que refleja una variación del 14,19% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 6.05% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una variación negativa del -29.45% en el último año, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el contexto del mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 97.08%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 64.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.