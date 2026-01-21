En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 21 de enero de 2026 en España es de 77,99 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,09%.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que la demanda ha aumentado y los inversores están más optimistas.

Esta tendencia sugiere un posible crecimiento continuo si se mantiene el interés en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -10.75%, lo que indica una volatilidad reciente que podría preocupar a los inversores. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -31.06% en su cotización, lo que sugiere que Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en el mercado, afectando su rentabilidad y atrayendo la atención de analistas y traders en busca de oportunidades de inversión.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 47.67%, es menor que la volatilidad anual del 65.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78 euros.