Este miércoles, 18 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,16 euros, cifra que refleja una variación del 0,45% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -1.86%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -38.75%. Esta tendencia a la baja refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectando la rentabilidad de los inversores en Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 27.52%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.