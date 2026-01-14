En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 14 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 92,21 euros. El valor de apertura refleja una variación del -343,26937 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría indicar un mayor optimismo en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -2.79% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -9.12%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 37.70%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.15%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 88,4 euros.