La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este miércoles, 11 de marzo de 2026 en España es de 63,59 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,65%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 1.81% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -38.3%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 32.02%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.16%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.