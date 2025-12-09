En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 9 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 101,68 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,11% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento.

Esta tendencia sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución positiva en su cotización, con un incremento del 4.28% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 11.23%, indicando una tendencia alcista que sugiere una rentabilidad atractiva para quienes han mantenido su inversión en este activo digital. Esta estabilidad y crecimiento moderado posicionan a Litecoin como una opción viable en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 44.89%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.