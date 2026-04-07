La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este martes, 7 de abril de 2026 en España es de 61,79 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,26%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor de Litecoin en relación con el euro, lo que podría indicar un creciente interés en la criptomoneda. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.02% en la última semana, lo que sugiere una ligera recuperación a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -50.91%, indicando que ha enfrentado desafíos significativos en su valor a largo plazo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad futura. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 23.50%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 57.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.