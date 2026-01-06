En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 6 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 96,56 euros. El valor de apertura refleja una variación del 16,683306 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como activo, lo que podría estar impulsando su valor frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 2.96% en la última semana, lo que sugiere un ligero repunte en su valor. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una variación negativa del -0.98%, indicando que, a pesar de la reciente mejora, la rentabilidad de Litecoin en el largo plazo ha sido desfavorable. Esta dualidad en su desempeño resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 27.75%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 67.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 97,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93,8 euros.