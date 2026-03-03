Este martes, 3 de marzo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 63,18 euros, cifra que refleja una variación del -1,49% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -3.85%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -35.77%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la incertidumbre económica. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 22.08%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.