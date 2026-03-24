La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este martes, 24 de marzo de 2026 en España es de 64,38 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,05%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 1.18% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, se evidencia una caída significativa del -42.7%, lo que refleja un contexto más desafiante para los inversores y una volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 46.40%, es menor que la volatilidad anual del 59.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.