Este martes, 24 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 60,69 euros, cifra que refleja una variación del 0,05% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -2.24% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. En el contexto del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -37.71%, lo que indica que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 43.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 63.13%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.