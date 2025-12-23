En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 23 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 91,28 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,25% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un incremento del 4.64% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 6.75%, indicando una rentabilidad estable en un mercado volátil. Estos datos sugieren que, aunque Litecoin no ha experimentado grandes fluctuaciones, mantiene una tendencia positiva que puede ser atractiva para quienes buscan inversiones a largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 31.53%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 71.99%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.