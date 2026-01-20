En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 20 de enero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 80,67 euros. El valor de apertura refleja una variación del -418,49008 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda ha aumentado, lo que sugiere un interés creciente en estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.96%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -29.79%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha afectado la rentabilidad de los inversores en Litecoin.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 50.27%, es menor que la volatilidad anual del 64.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 80,7 euros.