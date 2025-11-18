En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este martes, 18 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 111,29 euros. Esta cifra refleja una variación del 5,01% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve descenso del -0.82% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se destaca un crecimiento del 13.66%, lo que indica una tendencia positiva y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta combinación de resultados refleja tanto los desafíos del mercado en el corto plazo como el potencial de recuperación y apreciación en el futuro.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 47.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 72.55%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.