La cotización del Litecoin este martes, 17 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 67,25 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,15% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento. La tendencia sugiere un posible crecimiento en la demanda y la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 6.75% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -34.66%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la rentabilidad general de Litecoin ha sido desfavorable en el último año. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 27.49%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.