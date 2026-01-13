En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este martes, 13 de enero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 89,58 euros, cifra que refleja una variación del 1,33% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución negativa en su cotización, con una disminución del -5.58% en la última semana y un descenso del -13.81% en el último año. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial como alternativa al Bitcoin, Litecoin ha enfrentado desafíos en el mercado que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 28.80%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.04%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 88,4 euros.