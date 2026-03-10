Este martes, 10 de marzo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 63,89 euros, cifra que refleja una variación del 3,21% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un cambio negativo del -1.01%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -34.88%. Esta tendencia a la baja refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la incertidumbre económica, lo que ha impactado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 37.91%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.