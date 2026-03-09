La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 9 de marzo de 2026 en España es de 62,72 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 3,17%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -4.89%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -37.8%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la competencia creciente en el sector. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 40.99%, es menor que la volatilidad anual del 60.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.