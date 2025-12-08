En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 8 de diciembre de 2025 en España es de 97,44 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,77%.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -2.56% en la última semana, lo que sugiere cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se destaca un crecimiento del 8.42%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en el largo plazo, reflejando su potencial de rentabilidad para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 43.999049561526235 %, es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.73710463263707 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.