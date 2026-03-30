La cotización del Litecoin este lunes, 30 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 61,65 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,55% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -6.25%, lo que indica una volatilidad reciente en el mercado. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -54.24% en su cotización, lo que sugiere que los inversores han enfrentado desafíos significativos y una rentabilidad negativa en su inversión en Litecoin. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 25.68%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 58.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.