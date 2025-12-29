En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 29 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 91,74 euros, cifra que refleja una variación del 1,31% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 2.68% en la última semana, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 3.13%, reflejando un crecimiento sostenido, aunque no explosivo, que puede ser atractivo para los inversores que buscan una opción menos volátil en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 14.75%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.37%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.