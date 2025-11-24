En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 24 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 98,18 euros, cifra que refleja una variación del 2,75% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado hacia esta criptomoneda.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -8.71% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -2.31%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, su rendimiento anual se mantiene relativamente estable. Esta combinación de resultados sugiere que, aunque Litecoin enfrenta desafíos en el corto plazo, su rentabilidad a largo plazo podría ser más resiliente.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 51.58%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.87%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.