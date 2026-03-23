Este lunes, 23 de marzo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 64,13 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor. Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un cambio reciente del -0.85% en la última semana, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, al observar el panorama más amplio, en el último año, su variación ha sido del -42.55%, reflejando una tendencia a la baja significativa. Esta caída en la rentabilidad puede ser atribuida a diversos factores del mercado de criptomonedas, que han afectado la confianza de los inversores y la demanda por Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 48.54%, lo que es menor que la volatilidad anual del 59.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.