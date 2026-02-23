La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 23 de febrero de 2026 en España es de 60,52 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -4,02%. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -4.17%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -39.7%, reflejando un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas. A pesar de estos desafíos, Litecoin sigue siendo considerada una de las criptomonedas más estables y con potencial de rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 44.16%, es menor que la volatilidad anual del 63.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.