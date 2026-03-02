La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 2 de marzo de 2026 en España es de 64,24 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,96%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -3.74%. Este comportamiento a corto plazo se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -34.38%, reflejando un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas. A pesar de estos retrocesos, Litecoin sigue siendo considerada una de las criptomonedas más estables y con potencial de rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 70.86%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.47%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.