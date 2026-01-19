En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 19 de enero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 82,51 euros, cifra que refleja una variación del -1,44% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -7.65%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -29.3%. Esta caída en la rentabilidad refleja los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas, afectado por factores como la volatilidad y la incertidumbre económica.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 50.30%, lo que es menor que la volatilidad anual del 64.91%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 82,5 euros.