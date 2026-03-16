La cotización del Litecoin este lunes, 16 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 67,13 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,51% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 5.6% en la última semana, lo que sugiere un repunte reciente en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su variación en el último año ha sido negativa, con una caída del -33.82%. Esto indica que, a pesar de la reciente recuperación, Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 26.84%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.23%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.