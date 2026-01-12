En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 12 de enero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 89,57 euros, cifra que refleja una variación del -2,16% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -6.12% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el último año, la variación en su cotización ha sido del -5.13%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad anual se mantiene relativamente estable, aunque en territorio negativo. Esto sugiere que Litecoin enfrenta desafíos en su valorización, lo que podría influir en las decisiones de inversión de los usuarios.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 22.42%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 66.07%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 89,6 euros.