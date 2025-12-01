En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este lunes, 1 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 87,84 euros. Esta cifra refleja una variación del -8,25% en comparación con el día de ayer.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución negativa en su cotización, con una disminución del -12.56% en la última semana y un descenso del -13.46% en el último año. Esta tendencia sugiere una falta de confianza en el mercado y puede estar influenciada por diversos factores económicos y tecnológicos que afectan a las criptomonedas en general. A pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, la rentabilidad de Litecoin ha sido limitada en el corto y largo plazo, lo que podría desincentivar a los inversores.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 52.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 73.08%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.