Este jueves, 9 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 64,14 euros. El valor de apertura refleja una variación del 375,6822 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto sugiere un aumento en el valor de Litecoin en relación con el euro, lo que podría indicar un creciente interés en la criptomoneda. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.44% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una caída significativa del -47.17%, lo que refleja un contexto de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta tanto las oportunidades a corto plazo como las dificultades a largo plazo para los poseedores de Litecoin. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 28.46%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.75%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.