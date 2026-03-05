Este jueves, 5 de marzo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 64,11 euros. El valor de apertura refleja una variación del -9,6819915 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento, lo que podría atraer más inversores. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un leve descenso del -0.39%. A lo largo del último año, su variación ha sido más significativa, con una caída del -34.9%, lo que refleja un contexto de volatilidad en el mercado de criptomonedas. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, Litecoin enfrenta desafíos para recuperar su valor en el corto y mediano plazo. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 31.72%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.