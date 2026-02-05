Este jueves, 5 de febrero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 62,37 euros. El valor de apertura refleja una variación del -162,82566 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento. La tendencia positiva sugiere un posible crecimiento en el valor de Litecoin, lo que podría atraer a más inversores en el futuro. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -20.24%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. Además, en el último año, la variación en su cotización ha sido del -40.35%, lo que sugiere que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos que han afectado su rentabilidad y atractivo para los inversores. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 68.71%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 65.57%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 62,4 euros.