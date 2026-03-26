La cotización del Litecoin este jueves, 26 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 63,12 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,02% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -2.96% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -46.62%, lo que indica un desafío considerable para los inversores y una rentabilidad negativa en el periodo analizado. Esta situación sugiere que, a pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, Litecoin enfrenta dificultades en el mercado actual. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 50.96%, es menor que la volatilidad anual del 59.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.