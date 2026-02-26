Este jueves, 26 de febrero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,62 euros, cifra que refleja una variación del -3,18% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -0.55%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, al observar el último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -33.86%. Esta caída en el valor sugiere que, a pesar de su potencial como alternativa a Bitcoin, Litecoin enfrenta desafíos en el mercado que han afectado su rentabilidad. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 78.34%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 63.79%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.